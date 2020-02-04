قتيلان و3 جرحى إثر إطلاق نار في تكساس الأميركية

ذكرت محطة "إيه.بي.سي" نقلاً عن شرطة جامعة ​تكساس​ "إيه أند إم كوميرس" أن "شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث ​إطلاق نار​ في الجامعة". واوضحت المحطة إنه "تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق دالاس".

واوضحت إدارة شرطة الجامعة إن المصاب نقل إلى مستشفى في حالة غير معروفة.

ووقع إطلاق النار في قاعة سكن برايد روك، التي تضم طلاباً جددا، وفقاً لموقع الجامعة. وقالت شرطة الجامعة إنها قد تمركز ضباط في جميع أنحاء الحرم الجامعي.