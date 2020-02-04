وفاة فتى عمره 13 عاما في الطريق الجديدة بظروف غامضة

توفي الفتى كمال شعبان ( 13 عاما) في ظروف غامضة في منطقة قصقص - ​الطريق الجديدة​. وفي التفاصيل أن والدة الفتى دخلت عليه في الحمام ووجدت الى جانبه حزام حقيبته المدرسية، وتم الى ​مستشفى المقاصد​ واجريت له الاسعافات الاولية وعمليات الانعاش ولكنه فارق ​الحياة​. وبوشرت التحقيقات في الحادثة.

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