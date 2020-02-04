شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب المواطنين بالتعاون مع الدولة بالإبلاغ عن أى وقائع فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الفساد الذى استشرى داخل مؤسسات الدولة نتيجة لغياب الإرادة السياسية طوال العقود الثالثة الماضية.

وأوضحت "الشبراوي"، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم في يونيه 2014، وهو يرفع شعار "لا مكان للفاسدين في مصر الجديدة"، رافضًا لكل أشكال النهب التى تعرضت لها بلاده، وترجمت أجهزة الدولة شعاره إلى واقع، حيث أخذ رجال الرقابية الإدارية على عاتقهم مهمة تطهير البلاد من الفاسدين ومحاصرته، وأسقطوا العشرات منهم.

وأضافت عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، بل يقع على المواطن الدور الأكبر في كشف وقائع الفساد والإبلاغ عنها فوريًا، فهو واجب وطني في هذه الحرب الشريفة التي تخوضها مصر.

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ووجهت النائبة، تحية إعزاز وتقدير لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها شريف سيف الدين، ورجالها الأوفياء، مشددة على أن البرلمان لن يتأخر لحظة في تقديم الدعم اللازم لهم من قوانين وتشريعات.

وفى وقت سابق قالت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب، أن هناك مأساة حقيقة يعيشها المرضى وذويهم بمحافظة الإسكندرية لاسيما مع أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، فى الوقت الذى تتحدث فيه وزيرة الصحة عن خطط لتطوير القطاع الصحى دون تحرك لحل هذه الأزمات.

وأشارت البرلمانية فى طلب إحاطة المقدم منها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، إلى الظروف الصعبة التى يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، فى غرف العناية المركزة، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان.