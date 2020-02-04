شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار تشيد بتوجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى تضررت من أحداث يناير 2011 واستعادة نشاطهم، وإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل المستلزمات.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى بيان له اليوم الاثنين، أن تلك الخطوة بمثابة إعادة الحياة لبعض الصناعات والمناطق الصناعية التى توقفت عن الإنتاج منذ سنوات جراء الإنفلات الأمني خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن معدلات النمو الاقتصادى لمصر مرتفعة، ومن المنتظر أن تصل إلى 6% وهو ما سيجعل مصر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

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ولفت النائب أيمن أبو العلا، إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيساهم فى توفير فرص عمل فى العديد من المجالات سواء مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن أن هناك عدد من الصناعات يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج، وهو ما سيوفر عملة صعبة خلال الفترة المقبلة، والذى بدوره سيساهم فى زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.