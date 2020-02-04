بهاء أبو شقة: مبادرات الحزب مستمرة ونستعد للمحليات بتأهيل الكوادر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب مستمر في مباردته المختلفة والمتنوعة بين دعم المرأة والشباب وغيرها، من أجل فتح الباب أمام الجميع للتواصل داخل بيت الأمة، والعمل بتعاون مستمر بين جميع أبناء الحزب استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، وأيضا انتخابات المحليات، ودعم شباب الحزب وتأهيلهم بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن المكتب التنفيذى للحزب الذى تم انتخابات خلال الأسبوع الجاري، سيعمل على ترتيب أولويات الحزب، وذلك لفتح قنوات التواصل مع الأحزاب بشكل مستمر، لبحث تدشين ائتلاف الوفد، الذى تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن هناك عمل دائم ومستمر في الحزب من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة.
وأكد "أبو شقة"، أن حزب الوفد يسعى أن يكون له تواجد كبير في البرلمان المقبل، بأكثر من 25% من نسبة المقاعد، وسيعمل على التواجد فى الشارع، وذلك لمساندة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لمساندة الدولة المصرية فى كافة خطواتها نحو استكمال مسيرة البناء.
وكنا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أصدر قرارًا بتعيين طارق محمد سباق حسين مساعدًا لرئيس الوفد.
وأعرب طارق سباق عن سعادته بقرار رئيس الحزب، مؤكدًا أنه سوف يواصل تقديم الجهد والعمل المخلص فى أى موقع من أجل رفعة الوطن والوفد.
وأكد "سباق" أن حزب الوفد سوف يخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقوة، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بتدريب الكوادر الشبابية على العمل السياسى الوطنى داخل بيت الأمة من خلال معهد الدراسات السياسية لتقديم الأفضل للوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة.
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