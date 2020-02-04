شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: مبادرات الحزب مستمرة ونستعد للمحليات بتأهيل الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب مستمر في مباردته المختلفة والمتنوعة بين دعم المرأة والشباب وغيرها، من أجل فتح الباب أمام الجميع للتواصل داخل بيت الأمة، والعمل بتعاون مستمر بين جميع أبناء الحزب استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، وأيضا انتخابات المحليات، ودعم شباب الحزب وتأهيلهم بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن المكتب التنفيذى للحزب الذى تم انتخابات خلال الأسبوع الجاري، سيعمل على ترتيب أولويات الحزب، وذلك لفتح قنوات التواصل مع الأحزاب بشكل مستمر، لبحث تدشين ائتلاف الوفد، الذى تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن هناك عمل دائم ومستمر في الحزب من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وأكد "أبو شقة"، أن حزب الوفد يسعى أن يكون له تواجد كبير في البرلمان المقبل، بأكثر من 25% من نسبة المقاعد، وسيعمل على التواجد فى الشارع، وذلك لمساندة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لمساندة الدولة المصرية فى كافة خطواتها نحو استكمال مسيرة البناء.

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