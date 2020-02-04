شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شادية ثابت: فيديو المواطن المحتجز بمستشفى إمبابة مفبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة شادي ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حميات إمبابة، بعدما تم تداول فيديو لأحد المواطنين يدعي احتجازه بالمستشفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وقالت النائبة، خلال زيارتها التي اصطحبت خلالها مدير المستشفى وعدد من الأطباء، إن المستشفى معروفة بالخدمات الطبية المتميزة التي تقدم بها، وكذلك الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة المطلوبة في المستشفيات، وذلك بشهادة المواطنين.

وتابعت الدكتورة شادي ثابت: "معروف عن المستشفى العراقة والكفاءة في الخدمة والتميز"، كما أن المستشفى لديها الكادر البشري المدرب لمواجهة الفيروسات والعدوى".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الشخص الذي صور هذا الفيديو غير متواجد في المستشفى من أصله، كما أن أقسام المستشفى تنعم بالجو الصحى، وانتشار الزراعات بالقرب منها، موضحة أن فيديو المواطن الذى زعم أنه محتجز داخل مستشفى حميات إمبابة مفبرك، لافتة إلى أن المواطن غير موجود بالأساس فى المستشفى.

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وفى وقت سابق صرحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربى؛ لإنشاء وتجهيز أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بحميات مستشفي إمبابة، وأوضحت ثابت في بيان لها، أن هذا المركز المُزمع إقامته؛ يأتي كنموذج تطبيقي لاستغلال الأصول غير المستغلة في الدولة، حيث إنه من المقرر أن يُقام على مساحة أرض غير مستغلة بمستشفى حميات إمبابة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.

وأشارت إلى أن المركز يضم عيادات خارجية وأقساماً داخلية بسعة 100 سرير، على أن تشمل الأقسام الخارجية 3 عيادات يمكنها استقبال 75 مريضا بشكل يومي، إضافة إلى قسم الطوارئ، ويقدر عدد المستفيدين سنوياَ بـ 21 ألف مريض تقريباً، ما بين 19500 مريض عيادات خارجية و1080مريض داخلي سنوياَ .

وأكملت عضو مجلس النواب، أنه بموجب هذا البروتوكول ستتولى وزارة الدفاع تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز المركز وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات القياسية والكود المصري وطبقا للمقايسة المعتمدة وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ.