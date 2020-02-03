تزامنًا مع زيارة قيس سعيد إلى الجزائر، إعتصام لعائلات جزائريّين مفقودين في تونس

نفّذت عائلات مهاجرين جزائريين فُقدوا في تونس ويعتقد وجودهم في السجون التونسية، اعتصاماً أمام مقر وزارة الخارجية الجزائرية، للمطالبة بتسليط الضوء على هذه القضية، خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد 2 فيفري2020 ، إلى الجزائر.

وتجمعت 32 عائلة من مختلف الولايات أمام مقر الخارجية، رافعة صور أبنائها المفقودين، وتعتقد هذه العائلات أن السلطات التونسية تتستر عليهم وتقوم بإخفائهم في السجون وتوجه إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب، على الرغم من أنهم كانوا بصدد هجرة سرية.

وتوضح العائلات أنها حصلت على معلومات متواترة من مسؤولين ومن سجناء جزائريين سابقين في تونس، أكدوا وجود أبنائها في السجون التونسية بأسمائهم وصفاتهم.

Advertisements

وقبل أيام وجّهت عائلات المفقودين نداءً إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لدعوته إلى فتح هذا الملف ومعالجته وكشف مصير هؤلاء، وكذلك تبيان حقيقة وجودهم في السجون التونسية.

*المصدر/ صحيفة " العربي الجديد"