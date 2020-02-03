الجيش اليمني: مقتل وإصابة عدد من ميليشا الحوثي في معارك عنيفة بمحافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني، مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى جبال الجرشب المطلة على مديرية مجزر بمحافظة الجوف وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
عددا من عناصر الميليشيا سقطوا ما بين قتيل وجريح في معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام والجرشب، مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات استهدفت عربتين للمليشيا في جبال الجرشب أسفرت عن مقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين أن
وكان الجيش الوطني اليمني، تمكن الليلة الماضية من كسر محاولات تسلل في جبهات حام والساقية والجرشب وكبد خلالها المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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