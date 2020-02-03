الجيش اليمني يحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة

احبط الجيش اليمني عملية تقدم لميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عناصر الميليشيا حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" المطلة على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي وشهدت

معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادا بريا ومدفعيا من تحالف دعم الشرعية.



وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.