مقتل شخصين وإصابة ثالث في تبادل لإطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ثالث إثر تبادلٍ لإطلاق النار اليوم الإثنين، في مبنى سكني تابع لجامعة

"تكساس إيه اند إم" بولاية تكساس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المصاب تم نقله إلى المستشفى من دون الإعلان عن حالته الصحية حتى الآن.



ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل.

