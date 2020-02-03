محامو ترامب يطالبون بتبرئته بختام مرافعتهم بمجلس الشيوخ

طالب محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، الاثنين، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواببعرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمامالأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ".
واعتبر أن قرار عزله في مجلس النواب "منحاز تماما وسياسي"، ومؤكدا ثقته بالمجلس.
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