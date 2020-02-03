وزير خارجية النمسا: أردوغان يبتز أوروبا باللاجئين

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورفض شالينبرج في تصريحات اليوم الاثنين التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين

في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها – على حد زعمه - .واعتبر وزير الخارجية النمسا مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا.وأضاف شالينبرج، أن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الفيدرالية النمساوية تعطي اهتماما كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وصد موجات اللجوء .وشدد الوزير النمساوي، على أن مزاعم أردوغان ليست صحيحة على الإطلاق حيث تم توفير ستة مليارات يورو من الموارد المالية للنمسا لرعاية اللاجئين والمشاريع المتعلقة بهم.