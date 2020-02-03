أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة والنأي بها عن المخاطر، والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمةوضبط النفس، ضمانا لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الاثنين، من نظيره الروسي، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي، مساء اليوم
كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الخارجية الكويتي والروسي يؤكدان أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.