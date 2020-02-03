الرئيس الفلسطيني: سنوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

رام الله (الاتحاد)

قال الرئيس محمود عباس، أمس الاثنين، إنه ليس لديه مانع في إيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إذا استمرت «إسرائيل» في السير على «خطها». وأضاف الرئيس عباس، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، أمس الاثنين، «نحن نوقف التنسيق الأمني بدون أي نقاش، ليس لدينا مانع إذا استمروا في هذا الخط».

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قطعت العلاقات مع الإدارة الأميركية عقب اعترافها بمدينة القدس المحتلة «عاصمة لإسرائيل». وأضاف الرئيس عباس، «استغرب الكثير من الناس لماذا قلنا هذا (قطع العلاقات مع أميركا) ولم ننتظر المشروع (صفقة القرن)، فقلنا لهم إن المكتوب مبين (ظاهر) من عنوانه، وبداية القصيدة كُفر، فماذا ستكون نهايتها».

مردفا: «لكننا استمررنا في قناة (التنسيق الأمني مع المخابرات الأميركية)، لكن هذه القناة يجب أن تُقطع، وكذلك مع إسرائيل لا يوجد إلا الأغراض التي يبيعونها ونشتريها والتنسيق الأمني».

وبشأن جلسة الجامعة العربية السبت الماضي حول خطة السلام الأميركية، أشار الرئيس عباس إلى أنه «كان هناك شبهات أو بعض الالتباس الذي سمعناه من الدول العربية عندما قالوا نرحب أو نشكر (بعد إعلان الصفقة)، والحقيقة أن العرب جميعًا وقفوا وقفة رجل واحد معنا وأخذوا قرارًا».

وتابع «عندما قدمنا المشروع، توقعنا أن تحصل تعديلات، لكن لم يحصل أي تعديل على أي كلمة، وكل ما قدمناه اعتُمد». وأوضح أن الرؤية التي سيقدمها إلى مجلس الأمن قريبًا لن تختلف كثيرًا عن التي قدمها للجامعة العربية، مضيفًا «لكن سنرفض المشروع ونطلب المفاوضات لأننا لسنا عدميين، نرفض ونقول ماذا نريد». ورأى الرئيس عباس أن «أهم اتفاق مع الإسرائيليين كان اتفاق أوسلو»، مستدركًا بقوله: «ومن يوم أوسلو لم نحصل على أي اتفاق مع الإسرائيليين بسبب الولايات المتحدة».

وأكد رفض ضم منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما تنص «صفقة القرن». وقال، «كانوا يتحدثون في الماضي عن المثلث، نحن لا نوافق إطلاقا على أن نضم أرض وسكان من إسرائيل إلى فلسطين». وأضاف «هم أهلنا والأرض أرضنا، لكن لتبقى عندهم، ونفهم ما هو الهدف والغرض من وراء هذا المشروع»، مشددا على أنه بموجب صفقة القرن «فلن تكون هناك دولة مستقلة ولا موقف سياسي ولا شيء، نحن فقط نعود إلى وعد بلفور». وأضاف: «لا يوجد في صفقة القرن أي إيجابية إطلاقًا، ولا يمكن لإنسان أن يقبل ذلك».