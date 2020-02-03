تدشين الجسر الجوي الطبي من مطار صنعاء إلى عمّان والقاهرة

صنعاء (الاتحاد) غادرت مساء أمس من مطار صنعاء أولى طائرات الجسر الطبي الجوي الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن، أواخر يناير، كمبادرة إنسانية لدعم الشعب اليمني، وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية.

وذكر مصدر مسؤول بمطار صنعاء لـ«الاتحاد» أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت مساء الاثنين من المطار، وعلى متنها سبعة مرضى وسبعة مرافقين، إلى العاصمة الأردنية عمان كأول رحلة في الجسر الطبي الجوي، مشيراً إلى أن بين المرضى اليمنيين المغادرين ثلاثة أطفال.

وأوضح المصدر أن طائرة أممية ثانية ستغادر اليوم الثلاثاء وعلى متنها سبعة أو ثمانية مرضى آخرين مع مرافقيهم. وتنظم منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء المرضى اليمنيين من مطار صنعاء الذي أعيد فتحه، أمس، أمام الرحلات الإنسانية العلاجية إلى الأردن ومصر، كمبادرة إنسانية من قيادة التحالف العربي.

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