بريطانيا تشدد القواعد على المدانين بالإرهاب

دينا محمود (لندن)

بالتزامن مع إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن عملية الطعن التي وقعت أمس الأول في منطقة ستريتام جنوبي لندن، شددت السلطات البريطانية الإجراءات الأمنية في الشوارع الرئيسة ومناطق التسوق خاصة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون وكبار مسؤولي حكومته، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد مكافحة الإرهاب.

ولوحظ انتشار عدد أكبر من رجال الشرطة في المناطق التي يرتادها المتسوقون والسائحون في وسط لندن، وكذلك في بعض محطات قطارات الأنفاق، فيما بدا محاولة لردع أي محاولة لشن هجوم على غرار اعتداء ستريتام، الذي وقع في الشارع التجاري الرئيس لهذه المنطقة خلال يوم العطلة الأسبوعية، ما أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص قبل أن يُردى منفذه قتيلاً برصاص قوات الأمن.

وقالت مصادر طبية، إنه سُمِحَ بخروج أحد الجرحى، وهي سيدة في الخمسينات من عمرها، من المستشفى، بعدما تماثلت للشفاء من الجروح التي أُصيبت بها على يد المهاجم الذي يُدعى سوديش أمان. ولا يزال جريح ثانٍ، وهو رجل في الأربعينات من عمره يتلقى العلاج جراء الهجوم، جنباً إلى جنب مع شابة في العشرينيات، أصيبت بجروح طفيفة يُعتقد أنها ناجمة عن تهشم واجهات زجاجية جراء إطلاق عناصر الشرطة النار على المهاجم.

في الوقت نفسه، نفذت الشرطة البريطانية عمليتيْ دهم في جنوب لندن ومنطقة هرتفوردشير بجنوب إنجلترا. وقالت مصادر أمنية، إن العمليتين مرتبطتان بهجوم الأحد، الذي نفذه أمان بعدما أُطْلِقَ سراحه في 23 يناير الماضي، بموجب نظام للإفراج المبكر التلقائي، سمح بخروجه من السجن بعد قضائه نصف مدة عقوبة، كانت تبلغ ثلاث سنوات وأربعة أشهر، حُكِمَ عليه بها لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

وأدى الهجوم الأخير إلى تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة البريطانية على الصعيد الأمني، في ضوء أنه الثاني من نوعه في العاصمة خلال شهور قليلة، بعد هجوم جسر لندن الذي لقي منفذه حتفه على يد الشرطة، بعدما قتل شخصين طعناً، وأصاب ثلاثة آخرين في نوفمبر الماضي.

وفي محاولة لتخفيف الهجوم الذي تتعرض له حكومته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة تعتزم السعي لوقف نظام الإفراج المبكر التلقائي، قائلاً إنه سيتم تقديم مشروع للبرلمان في هذا الصدد.

ولكن جونسون أشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان قانون مثل هذا -في حالة إقراره- سيُطبق بأثر رجعي أم لا.

جاءت تصريحات جونسون، بعدما كانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي بيتيل قد تعهدت بدورها بأن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، خلال المئة يوم الأولى لها في السلطة.

غير أن منتقدي السياسات الأمنية لحكومة جونسون، أشاروا إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أدلى بتصريحات مماثلة بعد هجوم لندن، الذي كان منفذه عثمان خان، قد حظي بإطلاق سراح مبكر بدوره، قبل أن ينفذ اعتداءه في قلب العاصمة البريطانية.

ومن جانبها، قالت مصادر أمنية بريطانية، إن منفذ هجوم ستريتام كان خاضعاً لـ«المراقبة الكاملة» منذ أن جرى إطلاق سراحه قبل أقل من أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الأمن كانت تدرك مدى «خطورة» أمان، وهو ما دفعها لإصدار أوامر لعناصر مكافحة الإرهاب الذين كانوا يتولون مراقبته، بالتزود بالسلاح، وهو إجراء وصفه خبراء بالاستثنائي، بالنظر إلى أن رجال الشرطة في بريطانيا، لا يحملون أسلحة نارية في الظروف العادية.

وكشفت المصادر النقاب عن أن منفذ الهجوم الأخير، كان قد أُدين في ديسمبر 2018، بعدما اعترف بارتكاب 13 تهمة وُجِهَت إليه، شملت حيازة إرشادات تخص كيفية صنع القنابل، واستخدام الأسلحة البيضاء في العراك.

وفي تلك الأثناء، قالت حليمة خان والدة المهاجم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ابنها كان «لطيفاً ومهذباً»، وإنه كان يبدو «في حالة عادية» عندما زارته في نُزِل كان يقيم فيه تحت المراقبة، قبل أيام قليلة من تنفيذه هجومه الدموي. ورجحت خان أن يكون نجلها قد تبنى أفكاراً متطرفة عبر شبكة الإنترنت، وخلال فترة سجنه.

وأشار خبراء أمنيون إلى أن تصريحات الأم تقرع جرس إنذار، حول ما إذا كانت بعض السجون البريطانية تحتوي على شبكات لتجنيد المتطرفين من بين نزلائها.