سفير ليبيا بالنيجر يعلن انشقاقه عن حكومة «الوفاق»

بنغازي (الاتحاد) أعلن القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى النيجر عبدالله بشير انشقاقه عن حكومة «الوفاق» وانحيازه الكامل لشرعية الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه ودعمه للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة. وقال الدبلوماسي الليبي، في مقطع فيديو نشر على صفحة وزارة الخارجية الليبية في «فيسبوك»، إنه اتخذ القرار نظراً للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل «محاولة شرعنة الغزو الأجنبي» في إشارة إلى طلب حكومة السراج التدخل العسكري التركي.

وأضاف بشير أن حكومة السراج صارت مرتهنة لقوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، فضلاً عن سلب القرار الوطني للبلاد.

وشدّد السفير على انحيازه لشرعية الشعب الليبي ممثلة بمجلس النواب والحكومة التي انبثقت عنه، مضيفاً: «هنا يتوجب القول والتأكيد على أنني ممثل الدولة الليبية بكافة مناطقها».

وتابع قائلاً: «أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم».

ويعد بشير هو ثالث دبلوماسي ليبي يعلن عن انشقاقه عن مليشيات حكومة «الوفاق» لارتهانها للمرتزقة خلال شهر واحد.

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