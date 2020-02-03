الاحتلال يؤمن اقتحام المستوطنين للأقصى

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

أمّنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة «باب المغاربة» حتى خروجهم من «باب السلسلة». وأفادت مصادر في دائرة أوقاف القدس أن 140 إسرائيليًّا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وتجولوا فيها، وسط تلقيهم شروحات حول «الهيكل» المزعوم، بعد أن وفرت لهم شرطة الاحتلال الحماية الكاملة.

وبيّنت المصادر أن 44 مستوطنًا و85 طالبًا يهوديًّا من «المعاهد الدينية» التابعة للاحتلال اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا مسيرات في باحات المسجد، وحاول بعضهم تأدية طقوس تلمودية. وأوضحت المصادر أن 11 موظفًا بحكومة الاحتلال شاركوا في اقتحام ساحات المسجد الأقصى صباح امس.

في السياق اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، على نساء من الداخل الفلسطيني أثناء تواجدهن أمام مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، قبل اعتقال إحداهن.

وذكر شهود عيان أنّ مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال اعتدوا بالضرب والدفع على منتهى أمارة قبل اعتقالها واقتيادها إلى مركز القشلة، وأوضحوا أن النساء توجهن إلى مركز القشلة اليوم بناء على طلب شرطة الاحتلال، بعد تسليمهن استدعاءات للمثول أمامها، ولدى ذهاب السيدات لمركز القشلة، طلبوا منهن الرجوع غدا لاستلام القرارات فرفضن، وتفاجأن باعتداء عناصر شرطة الاحتلال عليهن. وكانت شرطة الاحتلال سلمت نساء من الداخل قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وسلمتهن استدعاءات للحضور اليوم بعد انتهاء مدة الإبعاد.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، شاباً فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وأفاد موقع «0404» العبري، باعتقال الاحتلال للشاب، قرب مستوطنة «افرات»، بعد اقترابه من الجنود وهو يحمل سكينًا، محاولًا تنفيذ عملية طعن حيث صوب الجنود السلاح عليه، فألقى السكين واعتقل دون إصابات.

في غضون ذلك اعتدى مستوطنو «تل الرميدة» المقامة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، على طفلة وعائلتها بالضرب، امس الاثنين. وقال المواطن إبراهيم رمضان إن مستوطنين هاجموا أطفاله أثناء لعبهم في ساحة المنزل، واعتدوا عليهم بالضرب، ما تسبب بكدمات لطفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات. وبين أن المستوطنين اعتدوا على عائلته بحماية من جنود الاحتلال، والذين منعوا بدورهم العائلة من الخروج من منزلها.

إصابة جندي إسرائيلي

أظهر شريط فيديو إصابة جندي إسرائيلي بزجاجات حارقة خلال المواجهات التي اندلعت في باب الزاوية بمدينة الخليل. وكان أصيب عدة أشخاص بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي وشبان في مدينة الخليل الذين تظاهروا رفضاً للخطة الاميركية للسلام ، فيما سجلت إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين على عائلات في البلدة القديمة.

وأصيب، أمس الاثنين، عدد من الأشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل. كما نقلت مركبات فلسطينية إصابتين إلى مشافي الخليل عقب إصابتهما بالعيارات المطاطية، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية.

أسير فلسطيني يهاجم سجاناً إسرائيليا

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن أسيراً فلسطينياً هاجم صباح أمس الاثنين حارس أمن إسرائيلياً في سجن «عوفر» العسكري جنوب غربي رام الله، وأصابه بجراح في رقبته. ونقل موقع الأخبار العبري (0404) عن بيان لـ«إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية»، أن الحدث وقع في سجون عوفر الإسرائيلي، وأنه يجري التعامل مع الحادث من قيادة السجن.

ولم يشر البيان إلى هوية الأسير، خاصةً أن الأسرى في السجن يتعرضون لاعتداءات ممنهجة من سلطات الاحتلال في السجن، تشمل اقتحامات الغرف والأقسام والاعتداء على الأسرى ومصادرة أغراضهم. وكان الأسرى في 3 سجون إسرائيلية، قرروا أمس الاثنين، إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام. وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن أسرى سجون «نفحة» و«النقب» و«عوفر»، قرروا هذه الخطوة إسناداً للأسيرات والأسرى الأشبال في سجن «الدامون».