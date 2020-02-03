الإمارات: مستعدون لدعم الصين بالموارد لاحتواء كورونا

أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف، وكالات (أبوظبي، القاهرة، جنيف)

أكدت الإمارات تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس «كورونا» الجديد في بعض المدن الصينية، وأعربت عن ثقتها التامة في جهود الصين في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات قامت وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة للعمل معاً لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة.

وأعلنت بكين، أمس، أنها «بحاجة ملحة» لأقنعة طبية واقية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في إيجاز صحفي: «ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية».

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بكين: «إن عدد الوفيات في الصين الناجمة عن الفيروس الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط البلاد في ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 362 حتى أمس الأول، بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء». وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في الصين بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17485 إصابة.

إلى ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها تعمل على مدار الساعة مع عمالقة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا التي وصفتها بأنها «وباء معلوماتي»، مع تجاوز عدد الوفيات ضحايا فيروس «سارس» في الصين القارية.

وحذر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مخاطر «انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة»، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الوفيات.

وقال تيدروس في ملاحظاته الافتتاحية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: «لقد عملنا مع شركة جوجل للتأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول فيروس كورونا يرون معلومات منظمة الصحة العالمية في قمة نتائج البحث».

وأضاف: «لقد اتخذت منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك وتنسينت وتيكتوت خطوات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة».

وباء معلوماتي

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من انتشار الفيروس رافقه «وباء معلوماتي» واسع عرفته على أنه «وفرة زائدة من المعلومات، بعضها دقيق وبعضها لا، وهو ما يجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر وتوجيهات موثوقة عندما يحتاجون إليها».

وقالت المنظمة: «إن لديها فرقاً للاتصالات والتواصل الاجتماعي تعمل 24 ساعة في اليوم لتحديد أكثر الإشاعات انتشاراً، والتي يمكن أن تضر بصحة الجمهور، مثل المعلومات الخاطئة المتعلقة بتدابير الوقاية والعلاج».

وأعلنت المنظمة الأسبوع الماضي أن الأزمة هي «حالة صحية طارئة تثير قلقاً دولياً»، في حين أكد تيدروس، أمس، أن هذا الإعلان نادر الحدوث.

وتابع: «لقد تم اتخاذه في المقام الأول بسبب علامات انتقال العدوى من إنسان إلى آخر خارج الصين، وقلقنا لما قد يحدث إذا ما انتشر الفيروس في بلد يعاني من ضعف النظام الصحي».

ونصحت منظمة الصحة العالمية بالتخلي عن «التدابير التي تعرقل بشكل غير ضروري السفر والتجارة الدولية»، في الوقت الذي تنصح فيه مجموعة واسعة من البلدان بعدم السفر إلى الصين وحتى أن بعضها أغلق حدوده أمام المسافرين من ذلك البلد.

وفي غضون ذلك، أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»، أمس، أن عمليات إجلاء الدول لجالياتها من مدينة ووهان الصينية مستمرة بالتنسيق مع المنظمة العالمية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لعدم تسلل فيروس «كورونا الجديد» مع العائدين إلى بلدانهم.

وأوضح المتحدث أن منظمة الصحة العالمية أوصت بإيقاف أي شخص في مطارات ووهان والصين تتجاوز درجة حرارته حرارة الجسم العادية وهي 37 درجة.

وبلغ عدد الرعايا الذين خرجوا من ووهان خلال أقل من أسبوع نحو 3000 شخص نقلوا على طائرات خاصة إلى بلدانهم ليخضعوا لحجز طبي مدته 14 يوماً هي فترة حضانة الفيروس. ونصحت منظمة الصحة العالمية بالمراقبة الصحية في المطارات والمعابر، محذرة من أن منع دخول المسافرين قد يزيد من سرعة تفشي المرض بلجوء الناس إلى المعابر غير الرسمية.

خارج الصين

وتم الإعلان عن أول وفاة خارج الصين أمس الأول، حيث توفي صيني عمره 44 عاماً في الفلبين بعدما سافر إليها من ووهان.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين قيوداً مفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد وحظر دخول الوافدين من الصين.

العمل عن بعد

ورغم انتهاء العطلة نظرياً، أمس الأول، ما زالت الصين تعمل ببطء بعدما مددت شركات عديدة العطلة لأسبوع أو سمحت لموظفيها بالعمل من منازلهم.

وفي شنغهاي العاصمة الاقتصادية للبلاد، يمنع مبنى الموظفين من الدخول إلى أماكن العمل بموجب مذكرة صدرت عن البلدية وتنص على تأجيل استئناف النشاط إلى العاشر من فبراير. وفي بكين يضع كل السكان تقريباً أقنعة واقية، بينما بقي حي الأعمال مغلقاً، وكانت حركة السير أقل بكثير بعد نهاية أسبوع هادئة.

وتجري مراقبة حرارة القادمين بشكل منهجي عند مداخل أبنية ومكاتب وأماكن عامة مثل الحدائق. ومنحت الحكومة ثلاثة أيام عطلة إضافية على أمل تأخير عودة مئات الملايين من العمال المهاجرين كانوا يزورون مناطقهم بمناسبة عطلة رأس السنة، إلى المدن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن 151 إصابة مؤكدة على الأقل في 23 دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.

وتحاول الدول منع وصول الفيروس إليها عن طريق حظر السفر فيما تُخرج أيضاً مواطنيها العالقين من ووهان.

170 طالباًً يمنياًً يطلبون إجلاءهم

ناشد 170 طالباً يمنياً حكومة بلادهم إجلاءهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا. وقال الطالب اليمني، فهد الطويلي، في تسجيل مرئي نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس: «نحن 170 طالباً يمنياً محاصرون داخل سكن جامعي في قلب مدينة ووهان، وكل الجاليات قامت بإجلاء رعاياها الطلاب إلا الجالية اليمنية».

وأضاف الطويلي: «نناشد الحكومة اليمنية إجلاءنا، فقبل يومين أصيب أربعة طلاب باكستانيين بهذا الفيروس». وأردف بنبرة رجاء واستغاثة: «نتمنى من حكومتنا إجلاءنا».

وكان وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، التقى أمس الأول في الرياض، السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، للاطلاع على إجراءات الحكومة الصينية وجهودها في عمل الاحتياطات الطبية اللازمة لأبناء الجالية اليمنية والطلاب في الصين جراء تفشي وباء كورونا.

تطوير أجهزة للكشف السريع عن المصابين

أفاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن بلاده بدأت تطوير أجهزة اختبار من أجل الرصد السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن آبي القول، أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب، أمس: «سيتم توسيع إجراءات الفحص للحد من انتشار الفيروس». وأوضح أن المسؤولين يعملون على وضع إطار عمل من شأنه السماح للشركات الخاصة والمؤسسات العامة بإجراء اختبارات لرصد أي حالات إصابة بالفيروس. وأشار آبي إلى أهمية تعزيز المنظومة الحكومية للتعامل مع الأمراض المعدية، لافتاً إلى أنه يجرى باستمرار مراجعة نظام إدارة الكوارث. وأكد رئيس الوزراء أنه يضع صحة المواطنين وحياتهم كأولوية، وأنه سوف يعمل على تطبيق الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الذي يتغير يوماً تلو الآخر.

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إغلاق مدارس فيتنام أسبوعاً

أغلقت السلطات في فيتنام، أمس، المدارس في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64، في أعقاب توجيه حكومي بإغلاقها، لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبدأ نحو 15 مليوناً من أصل 24 مليون طالب في البلاد التغيب منذ يوم أمس.

وتم تأكيد إصابة ثلاثة مواطنين فيتناميين إضافيين بالفيروس، أمس الأول، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى ثمانية. وتشمل الحالات المصابة مواطنين صينيين، وأميركياً فيتنامياً وأربعة مواطنين فيتناميين، إلى جانب 92 حالة مشتبه بها.

20 % تراجع الطلب الصيني على النفط

تراجع طلب الصين على النفط الخام بنسبة 3 ملايين برميل يومياً أي بنسبة 20% من إجمالي الطلب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على أوضاع قطاع الطاقة الصيني.

وتستهلك الصين زهاء 14 مليون برميل نفط خام يومياً، بما يعادل استهلاك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة. وتراجع سعر خام برنت وهو الخام القياسي لأسواق النفط العالمية بأكثر من 10 في المئة منذ 20 يناير الماضي، عندما بدأت الأسواق المالية تتأثر بأنباء الأزمة الصحية في الصين.

وواصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات الأسواق الآسيوية، أمس، حيث تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.4 في المئة إلى 56.4 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل في تعاملات سنغافورة، فيما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي عند أقل مستوياته منذ أغسطس الماضي بعد تراجعه 2.2 في المئة في وقت سابق.

السعودية: فحوص العائدين من ووهان «سلبية»

أكدت وزارة الصحة السعودية أن نتائج الفحوص المخبرية الأولية التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة «ووهان» الصينية كانت سلبية.

وقالت الوزارة: «إن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوص الإضافية، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم».

ووصل الطلاب إلى السعودية أمس الأول على متن طائرة خاصة، واستقبلتهم الطواقم الطبية، وجرى لهم الفحوص اللازمة لهم.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية.

مستشفى «هوشنان» يستقبل المرضى

انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، حيث بدأ ظهور الفيروس.

وتم بناء مستشفى هوشنشا، الذي تمت تسميته على اسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض، الذي تجاوز عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن 17 ألف حالة.

وقال مدير المستشفى «تشانج شيمينج»، للتلفزيون الصيني المركزي الرسمي: «إن المنشأة الجديدة، التي يبلغ قوام الفرق الطبية بها 1400 شخص وتضم ألف سرير، جاهزة لاستقبال المرضى بداية من اليوم».

ومن المفترض الانتهاء من إعداد مستشفى آخر يحمل اسم ليشنشان، وهو اسم يعني «جبل معبود البرق»، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال خبير علم الأوبئة البارز تشونج نانشان: «إنه يتوقع أن يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته خلال 10 إلى 14 يوماً، وهو توقيت متأخر مقارنة بالتوقعات السابقة».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن تشونج القول: «في الوقت الحالي، لا يزال الوضع الوبائي في البلد متزايداً، ولكننا نرى أنه لن يتحول إلى تفش على مستوى الدولة، بل ربما تفش جزئي فقط».

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان في سوق للمأكولات البحرية تردد أنه تباع فيه لحوم حيوانات برية، في وضع مشابه لسبب تفشي «متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد» (سارس) قبل سنوات.

اليابان تتعهد بإجراءات لسلامة الأولمبياد

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، بأن وباء فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصاً في الصين، لن يكون له أي تأثير على مجريات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة الصيف المقبل في طوكيو أو الألعاب البارالمبية. والتزم آبي بالعمل مع الهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالحرص على ألا تتأثر الألعاب بالوباء.

وقال رئيس الوزراء الياباني أمام البرلمان: «بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية، سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاستعدادات بوتيرة متواصلة». وأصبحت بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة أحدث بطولة رياضية تتأثر بالفيروس.

وقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأسبوع الماضي، تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021. وألغيت سباقات كأس العالم للتزلج في منتجع يانكينغ الصيني، أول اختبار للبطولات في أفق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين 2022.

إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات

واصل فيروس كورونا تأثيره على البطولات الرياضية، إذ اضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إرجاء بطولة كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات إلى موعد يحدد لاحقاً.

وعمم الاتحاد القاري على الاتحادات الأعضاء بيان التأجيل، وجاء فيه: «في ضوء الوضع الحالي كنتيجة لتفشي فيروس كورونا، يرجى العلم أنه بعد مناقشة التطورات مع الأطراف المعنية كافة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات، تركمانستان 2020، إلى إشعار آخر».

وتابع البيان: «سيراقب الاتحاد الآسيوي الموقف عن كثب، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع».

وكانت البطولة مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.