جونسون: بريطانيا ستزدهر دون اتفاق تجاري مع «الأوروبي»

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، عن رؤيته الكاملة لإبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه «ليست هناك حاجة» لاتباع المملكة المتحدة لقواعد بروكسل، داعياً إلى إبرام اتفاق تجارة حرة على الطراز الكندي، قائلاً إن المملكة المتحدة ستعود إلى اتفاقية الانسحاب من أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه الصفقة. جاء ذلك فيما قال كبير مفاوضي «البريكست» في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن عرضه «الطموح» للصفقة التجارية يتطلب «ساحة لعب متكافئة»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وصول متبادل لمياه الصيد.

وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا، تم إلغاء تعريفة الاستيراد على معظم السلع بين الجانبين، على الرغم من أنه لا تزال هناك عمليات فحص جمركية وضريبة القيمة المضافة. ويبقى تدفق الخدمات، مثل الخدمات المصرفية -وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة- بين كندا والاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة، حيث يتم فرض قيود عليها. وتفاوض الاتحاد الأوروبي وكندا لمدة سبع سنوات قبل توقيع الاتفاق بينهما في أكتوبر 2016.

واستخدم جونسون خطابه حول «إطلاق العنان لإمكانات بريطانيا» أمام جمهور من المديرين التنفيذيين وسفراء الاتحاد الأوروبي لإثارة احتمال عودة المملكة المتحدة إلى شروط منظمة التجارة العالمية إذا رفض رؤساء الاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي.

وفي كلمته في «جرينتش» بجنوب شرق لندن، قال رئيس الوزراء «قيل لنا في كثير من الأحيان، إنه يجب علينا أن نختار بين الوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قبول قواعدها وولايتها القضائية في نموذج النرويج، أو اتفاقية طموحة للتجارة الحرة، والتي تفتح الأسواق وتتفادى كامل اللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي، على غرار النموذج الكندي». وأضاف «لقد اخترنا -نريد اتفاقية تجارة حرة، على غرار اتفاقية كندا، ولكن في حالة عدم نجاحنا على الأرجح، فيجب أن تستند تجارتنا إلى اتفاقية الانسحاب الحالية مع الاتحاد الأوروبي».

وأصر جونسون على أن المملكة المتحدة لم تترك الاتحاد الأوروبي «لتقويض المعايير الأوروبية»، ووعد بالحفاظ على معايير أعلى في العديد من المجالات، بما في ذلك الحماية البيئية. وقال إن بريطانيا ستقوم بذلك «دون معاهدة».

وأكد جونسون أن الخيار ليس إبرام صفقة أو الخروج من دون صفقة، بشكل قاطع، موضحاً «السؤال هو ما إذا كنا سنتفق على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قابلة للمقارنة مع كندا -أو أشبه بعلاقة أستراليا. في كلتا الحالتين، ليس لدي شك في أن بريطانيا ستزدهر بقوة».

ورفض جونسون مطالب أوروبا بتبني قواعد بروكسل بشأن سياسة المنافسة، والإعانات، والحماية الاجتماعية، والبيئة. وأضاف رئيس الوزراء أنه سيسعى إلى «اتفاق عملي بشأن الأمن، وحماية المواطنين دون التعدي على استقلال الأنظمة القانونية البريطانية».

تأتي تصريحات جونسون بعد دقائق من كلمة كبير مفاوضي أوروبا، ميشيل بارنيه الذي قال إن صفقة تجارية «طموحة للغاية» معروضة على المملكة المتحدة -ولكن فقط إذا وقع جونسون على قواعد صارمة لمنع المنافسة غير العادلة. ورفض جونسون طلب بارنييه وأصر على أن المملكة المتحدة ستزدهر حتى لو فشلت المفاوضات.

وفي خطاب ألقاه في بروكسل، قدم بارنييه رؤية متناقضة للرؤية التي قدمها جونسون. وقال إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم «صفقة تجارية طموحة للغاية، باعتبارها الركيزة الأساسية لهذه الشراكة»، والتي تضمنت تعريفة جمركية وبدون حصص صفرية. ولكنه قال إن ذلك يعتمد على موافقة المملكة المتحدة على ضمانات محددة وفعالة لضمان وجود ملعب متكافئ «لضمان المنافسة» بكيفية مفتوحة ونزيهة. وأكد أنه ستكون هناك أيضاً حاجة إلى اتفاق بشأن المصائد يسمح باستمرار الوصول المتبادل لمياه الصيد.

وقال بارنييه، إن جميع السلع القادمة إلى الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى الامتثال لقواعده المتعلقة بالصحة أو غيرها من المعايير، ونتيجة لذلك، فإن البضائع التي تدخل الاتحاد «ستخضع للفحص التنظيمي». وأشار إلى ضرورة أن تتكيف الشركات الآن مع هذا الواقع الجديد.

وكلما زاد عدد المعايير المشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلما كان وصول الاتحاد الأوروبي أفضل إلى السوق. ونشرت المفوضية الأوروبية مشروعها التفاوضي مع ثلاثة عناصر: الترتيبات العامة والترتيبات الاقتصادية والترتيبات الأمنية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن المفاوضات ستكون «صعبة ونزيهة وسريعة» ولكن كلما اقتربت المملكة المتحدة من الكتلة، كلما توجب عليها الالتزام بقواعدها المشتركة.

وتمثل كلمتا جونسون وبارنييه، اللتان تم إلقاؤهما في وقت متزامن تقريباً صباح أمس الاثنين -أول تبادلات رسمية بين الجانبين في تأكيد على أن المفاوضات ستكون صعبة ومتوترة للوصول إلى شكل العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.