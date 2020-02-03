تقرير حقوقي: عدن شهدت 200 عملية اغتيال منذ 2015

بسام عبدالسلام(عدن)

عززت قوات الأمن في مدينة عدن من انتشارها في عدد من المديريات وذلك استمراراً للحملة الأمنية التي أطلقتها مؤخرا بدعم من قوات التحالف العربي لأجل تثبيت الأمن والاستقرار.

ونفذت قوات الحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان والبريقة ومناطق أخرى حملات لضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة والتي تستلغها العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ عمليات الاغتيالات داخل مدينة عدن.

وأكد قائد القطاع الثامن في قوات الحزام الأمني النقيب كرم المشرقي أن الحملة الأمنية التي أطلقت مؤخراً بدعم وإشراف قوات التحالف العربي في عدن مستمرة ولن تتوقف حتى تأمين المدينة، لافتا إلى أن القوات نفذت عملية انتشار مفاجئة في مديرية الشيخ عثمان وتمكنت من ضبط عدد من السيارات المجهولة والدراجات النارية التي خرقت قرار منع التجوال.

أضاف أن الأجهزة الأمنية مستمرة بدعم ومساندة من الأشقاء في التحالف العربي في جهود تعزيز الاستقرار داخل العاصمة عدن والتصدي لأي مخططات إجرامية وإرهابية تسعى إلى نشر الفوضى وزعزعة السكينة العامة.

في سياق متصل وثق تقرير حقوقي غير حكومي مقتل 200 شخص جراء عمليات الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن منذ العام 2015 والتي تبنت معظمها تنظيم «داعش الإرهابي». وأكد المحامي أنور اليافعي عضو منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات المشكلة في عدن أن فرق الرصد تمكنت من توثيق العشرات من حوادث الاغتيالات التي شهدتها مديريات محافظة عدن منذ تحريره من سيطرة ميليشيات الحوثي، لافتا إلى أن تلك العمليات جرى تقييدها ضد مجهولين ولم يتم ضبط مرتكبيها.

وأشار إلى أن عملية رصد حوادث الاغتيالات قام بها راصدون من منظمات مجتمع مدني وكذا ناشطين حقوقيين ومحامين وإعلاميين وتم توثيق تلك الحوادث وإعداد ملفات خاصة بكل حادثة، لافتا إلى أن الاغتيالات تمثل إحدى الجرائم الجسيمة التي تنتهي عادة إلى طريق مسدود ويتم تقييدها ضد مجهول إلا أن تحرك المنسقية يهدف إلى التحرك نحو متابعة تلك القضايا مع الأجهزة الأمنية والقضائية وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.