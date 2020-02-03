قتيلان بإطلاق نار في جامعة تكساس الأميركية

قتل شخصان على الأقل وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار في حرم جامعة «تكساس»، اليوم الاثنين.

ذكرت محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، نقلاً عن شرطة الجامعة، إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة دالاس.

وتشهد الجامعات والمدارس الأميركية عمليات إطلاق نار تؤدي كل عام بحياة العشرات.

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