محامو ترامب يطالبون بتبرئته.. والديمقراطيون يدعون لإدانته

اختتم الديمقراطيون ومحامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، مرافعاتهم ضمن محاكمة الأخير أمام مجلس الشيوخ.

وطالب محامو ترامب، في ختام مرافعتهم، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب والمتعلقين بعرقلة عمل الكونجرس وباستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني، أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ، إن «الرئيس لم يرتكب أي خطأ»، معتبراً أن قرار عزله في مجلس النواب «منحاز تماما وسياسي»، مضيفا «نضع ثقتنا في مجلس الشيوخ».

وطالب المحامي أعضاء مجلس الشيوخ بـ«إنهاء حقبة العزل مرة واحدة ونهائية» برفض الاتّهامين اللذين وجّههما مجلس النواب للرئيس الأميركي.

وقال إن على مجلس الشيوخ أن «يدع قرار اختيار الرئيس للشعب الأميركي»، مؤكدا أن الأميركيين هم من يجب أن يختاروا الرئيس، مضيفا أن ترامب "«يتوق للمثول أمام الشعب الأميركي في الانتخابات المقبلة».

أما الديمقراطيون، الذين يتولون دور الادعاء في هذه المحاكمة، فقد طالبوا بإدانة ترامب في ختام مرافعتهم.

وقال رئيس هيئة الادعاء النائب آدم شيف «لا يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس سيفعل الصواب»، مضيفا «لن يتغيّر وأنتم تعلمون ذلك». وتابع شيف أمام مجلس الشيوخ، أن مؤسسي الولايات المتحدة «أعطوكم دواء لكي تستخدموه»، قائلا «نظموا محاكمة نزيهة وقوموا إدانته».

ومن المقرر أن يبت مجلس الشيوخ في مصير ترامب يوم الأربعاء.

كان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أحال ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ.

لكن من غير المتوقع أن تسفر المحاكمة عن عزل الرئيس لكون الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، يتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ.