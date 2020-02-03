مسلح يقتحم مركزاً للشرطة الفرنسية ويصيب ضابطاً

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على شخص مسلح بسكين وأصابته، بعد أن هاجم الضباط داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا، اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن المهاجم أصاب أحد رجال الشرطة إصابة خفيفة في يده.

وأضاف المتحدث أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

ووقعت الحادثة في بلدية "ديوز" في مقاطعة موزيل في "غراند إيست" بشمال شرق فرنسا.

وقالت تقارير إعلامية إن المهاجم يبلغ من العمر 19 عاما وإنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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