مجلس الأمن يجتمع الخميس بشأن خطة ترامب للسلام

طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميس، لتقديم عرض من مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، كما قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين.

وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس.

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ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 فبراير، ليؤكد أمام الأمم المتحدة معارضته للخطة الأميركية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي.