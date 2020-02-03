أمريكا : قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بجامعة تكساس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 11:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قتل شخصان وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بجامعة جامعة تكساس إيه أند إم كوميرس في ولاية تكساس الأميركية. وقالت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

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