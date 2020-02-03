إصابة 16 أجنبياً بفيروس كورونا في الصين

ذكر التلفزيون الصيني أن ما مجموعه 16 أجنبيا أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في الصين، لكنه لم يكشف عن جنسياتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيانغ، الاثنين، إن اثنين من المصابين الأجانب خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج وشفائهم من المرض.

وأضاف أن 14 من المصابين بفيروس كورونا الجديد ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات الصين. وتعد هذه أول إحصائية للأجانب الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في الصين.

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وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 361 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس ما زالت على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17480 إصابة، شفي منهم 492 شخصا.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت الأحد أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 362 حالة.