كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تأجل مؤتمر "سوتشي للاستثمار" بسبب تفشي فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مرسوم، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمر بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط إنعقاده في يوم 2 فبراير بمدينة سوتشي، بسبب الوضع مع فيروس "كورونا" الجديد.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق من اليوم، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد (أن سي أو في - 2019) حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

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وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي للصحفيين: إنني "أريد أن أقول أن مختصينا يعملون في هذا الاتجاه، الطرف الصيني لم يعطينا إمكانية استخدام بياناته عن اللقاح والسلالة، لذلك نعمل من المصادر المتاحة لنا، مما يوجد لدينا اليوم".

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقاً لآخر البيانات، إلى 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء، ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان الصينية، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.