كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا.. وضع جميع المواطنين العائدين من الصين في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو، اليوم الاثنين، إن "جميع الكنديين الذين تم اجلاؤهم من مركز تفشي فيروس كورونا في الصين سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بمجرد وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مقاطعة أونتاريو"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، أن مجموعه تتكون من 304 أشخاص كانوا يسعون إلى نقلهم جوًا من مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط البلاد؛ حيث نشأت رواية فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وقال وزير الخارجية الكندي، في مؤتمر صحفي: إن الحكومة الكندية استأجرت طائرة لكن ليس لديها إذن بعد بالهبوط في الصين، مضيفاً أنه بمجرد أن تهبط الطائرة في قاعدة ترينتون الجوية على بعد حوالي 180 كم شمال شرق تورنتو، سيبقى الجميع في عزلة فردية لمدة أسبوعين.

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وأفادت وزيرة الصحة الكندية: بأن "هؤلاء الناس موجودون في مدينة ووهان وهذا هو مركز الوباء، وإن الحجر الصحي لهؤلاء الأفراد بدافع من الاحتياطات اللازمة".

كما قالت لجنة الصحة الوطنية: إن "عدد القتلى في الصين بسبب الفيروس، الذي تم تحديده حديثًا ارتفع إلى 361 شخصًا حتى يوم الأحد الماضي، بزيادة 57 عن اليوم السابق".

ولدى سؤالها عن سبب رغبة الكنديين في الرحيل، قالت هاجدو: "لقد أصبحت الحياة صعبة للغاية في مدينة خاضعة للحجر الصحي الشديد، وليس هناك خط نظر للكنديين الموجودين هناك من حيث متى قد يتغير ذلك".

