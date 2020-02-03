كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواطنون الصينيون يلجأوا إلى تطبيقات تعقب الفيروسات لتجنب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستخدم المواطنون الصينيون برامج رسم الخرائط وتتبع السفر، في محاولة لتجنب الأحياء المصابة بفيروس كورونا وللتحضير بشكل أفضل للمخاطر التي يواجهونها، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقامت كل من شركة خرائط البيانات "QuantUrban" ومطور برامج "Wechat" المصغرة التابع لجهة خارجية، بإنشاء منصات تأخذ المعلومات الرسمية عن الأحياء، التي تعيش فيها الحالات المؤكدة وتعيينها جغرافيًا بحيث يمكن للمستخدمين قياس مدى قربهم من مواقع الإصابة.

وبينما يغطي برنامج "WeChat"، الذي يطلق عليه "YiKuang " أو"Epidemic Situation"، المدن الجنوبية في شنتشن وقوانغتشو، فإن خرائط "QuantUrban" المستندة إلى المستعرض تغطي أيضًا تسع مدن أخرى في المقاطعة.

وقالت إبريل، مديرة مقرها شنتشن رفضت ذكر اسمها بالكامل، قد يكون لشنتشن تفشي كبير في الأيام القليلة المقبلة، وتخرج البيانات الحكومية ببطء.

وأوضحت أن رؤية الخريطة هي راحة نفسية، حيث لا يمكنك ضمان عدم وجود حالات جديدة، لكن يمكنك تجنب المنطقة التي أصابتها بالفعل.

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كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة فى شنتشن بسرعة إلى 245، حتى اليوم الاثنين، مما جعل عاصمة التكنولوجيا الجنوبية هي الأسوأ تأثرًا بالمدن الرئيسية في الصين - بكين وشانغهاي وقوانغتشو، حيث لديها عدد كبير من العمال المهاجرين من المحافظات الوسطى المتضررة بشدة.

وقال يوان شياو هوى، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة" QuantUrban"، إننا أردنا أن نوضح المعلومات على الخريطة حتى يتمكن الجمهور من رؤية كيفية توزيع المواقع الوبائية بشكل أفضل بشكل حدسي، وكذلك تذكير الجميع بتوفير الحماية الكافية.

وأضافت، أن المتطوعين يساعدون الفريق أيضًا في الحفاظ على تحديث الخريطة مع نشر الحكومة للبيانات يوميًا.

كما إعتمد "WeChat" أيضًا على المتطوعين في مواكبة التطورات، حيث أنها تشير في الأصل إلى الأحياء ذات الحالات المؤكدة التي تحمل شعار جمجمة وعظمتين متقاطعتين، لقد تغير منذ ذلك الحين إلى نقاط تعجب أقل إثارة للقلق بعد أن اشتكى المستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي "Weibo" من أنهم قد يتسببون في حالة من الذعر.

وقال طالب مالي يدعى ستيفن لرويترز، إنه إذا علمت أن هناك أشخاصا مرضى في الجوار، فيمكنني اتخاذ خطوات لأكون حذرا للغاية، أنا أعيش بين شنتشن وقوانغتشو، وهذه الخرائط رائعة حقًا هناك.