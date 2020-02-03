كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محامو ترامب يطالبون بتبرئته في مرافعتهم الختامية بالكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، بتبرئة ترامب في مرافعتهم الختامية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني، أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ، الذي سيقرر يوم الأربعاء القادم مصير ترامب إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ"، معتبرا أن قرار عزله في مجلس النواب "منحاز تماما وسياسي"، ومؤكدًا على ثقته بالمجلس.
هذا ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبيته الجمهورية قرار استدعاء الشهود، وهي الخطوة التي قاتل من أجلها الديموقراطيون من أجل الإضرار بسمعة الرئيس ترامب، مع إدراكهم أنهم غير قادرين على عزله.
وأعلن الجمهوريون عن ثقتهم منذ البداية في إفشال عزل الرئيس ومنع استدعاء الشهود والمزيد من المستندات، وتبرئة الرئيس سريعا، وهو الأمر الذي تحقق الجمعة برفض قرار استدعاء الشهود بأغلبية 51-49، ولم يتبق إلا التصويت على الإقالات كإجراء رمزي لإقفال الملف بشكل رسمي يوم الأربعاء.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وافق يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الماضي، على قرار يحدد القواعد الأساسية لمحاكمة ترامب، والتي تحظر محاولات الديمقراطيين لاستدعاء المزيد من الشهود والوثائق.
وبحسب مصادر، فشل سيناريو عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر، حيث يشكل الحزب الجمهوري أغلبية مجلس الشيوخ الذي سيكون له الكلمة النهائية فى ملف عزل ترامب.