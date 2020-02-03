عاجل.. محامو ترامب يطالبون بتبرئته في مرافعتهم الختامية بالكونجرس

طالب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، بتبرئة ترامب في مرافعتهم الختامية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني، أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ، الذي سيقرر يوم الأربعاء القادم مصير ترامب إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ"، معتبرا أن قرار عزله في مجلس النواب "منحاز تماما وسياسي"، ومؤكدًا على ثقته بالمجلس.

هذا ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبيته الجمهورية قرار استدعاء الشهود، وهي الخطوة التي قاتل من أجلها الديموقراطيون من أجل الإضرار بسمعة الرئيس ترامب، مع إدراكهم أنهم غير قادرين على عزله.

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وأعلن الجمهوريون عن ثقتهم منذ البداية في إفشال عزل الرئيس ومنع استدعاء الشهود والمزيد من المستندات، وتبرئة الرئيس سريعا، وهو الأمر الذي تحقق الجمعة برفض قرار استدعاء الشهود بأغلبية 51-49، ولم يتبق إلا التصويت على الإقالات كإجراء رمزي لإقفال الملف بشكل رسمي يوم الأربعاء.