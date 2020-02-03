كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة ملاوي تلغي فوز الرئيس موثاريكا في انتخابات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة الدستورية في ملاوي، اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2019، والتي أعلنت أن بيتر موثاريكا هو الفائز وأمرت بإعادة الانتخابات بعد تقديم طلب من أحزاب المعارضة، مشيرة إلى حدوث مخالفات.

وفاز موثاريكا، رئيس مالاوي منذ عام 2014، بحصوله على 38.57٪ من الأصوات، وحصل زعيم حزب المعارضة لازاروس تشاكويرا على 35.41٪ ونائب الرئيس سولوس تشيليما 20.24٪ في الحصيلة النهائية.

كما أعلنت اللجنة الانتخابية، أن موثاريكا هو الفائز على الرغم من شكاوى من مخالفات بما في ذلك أوراق النتائج مع أقسام تم مسحها أو تغييرها بسائل تصحيح.

ورفض تشاكويرا، المنافس الرئيسي للرئيس، وتشيليما النتائج، وقدم التماسًا إلى المحكمة العليا يطلب منه إبطال النتائج.

وأمرت لجنة من خمسة قضاة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 150 يومًا.

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وقال أحد القضاة، القاضي آيفي كامانغا، إن التعديلات هي مخالفات وتقوض سلامة نتيجة الانتخابات.

وكانت الشوارع في ليلونغوي والعاصمة التجارية بلانتير هادئة بشكل غير عادي قبل الحكم، وأغلقت العديد من الشركات خوفًا من العنف والنهب من جانب مؤيدي الجانب الخاسر.

كما خرجت قوات الأمن إلى الشوارع بأعداد كبيرة، وتم نقل القضاة الذين أصدروا الحكم على متن طائرة عسكرية ووصلوا إلى المكان في مركبات مصفحة.

وإعتمدت ملاوي، وهي دولة فقيرة على ضفاف البحيرة في الطرف الجنوبي من وادي الصدع العظيم، على المساعدات الخارجية وغالبًا ما تعاني من الجفاف الذي يهدد حياة الآلاف من الناس.

وأشرق أستاذ القانون السابق موثاريكا، 79 عامًا، على تحسين البنية التحتية وتباطؤ التضخم في فترة ولايته الأولى التي مدتها خمس سنوات، لكن النقاد يتهمونه بالمحسوبية والفشل في معالجة الفساد.