كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الفكر والأدب سلاح قوي لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمعة فخري

قال رئيس الهيئة العمة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة: إنهم "يحرصون دائمًا على تدريب وتوعية الشعب الليبي لمواكبة العصر والتكنولوجيا".

وتابع "فخري"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أنهم يستهدفون دائمًا رفع كفاءة العامل الليبي بالتدريب والتوعية؛ لتحسين الإنتاج.

وأكد رئيس الهيئة العمة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، على أن الحرب تأكل الأوطان والشعوب، والأخضر واليابس، وتدمر المجتمعات، موضحًا أن الفكر والأدب سلاح قوي لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

