معرض للصور بطنجة يوثق لأقوى لحظات المسرح المغربي خلال العقد الأخير

شهد رواق محمد الدريسي التابع للمديرية الجهوية لوزارة الثقافة بطنجة، اليوم الاثنين، حفل افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية المسرحية، أنجزها الفنان محمد الحقوني، تؤرخ للعشر سنوات الأخيرة، والمستمر إلى غاية 8 فبراير الجاري.

وأشاد الحاضرون من عشاق هذا الفن الإبداعي، بالمعرض الذي يوثق عبر صور مختلفة لعروض مسرحية، قدمت على خشبة المسرح المغربي.

Advertisements

وقال المتحدثون، أن أعمال الحقوني ستظل مؤرخة لحقبة مهمة من تاريخ المسرح المغربي، من خلال صوره البالغة 63 صورة، المؤرخة لكثير من لحظات المتعة من خشبات المسرح.