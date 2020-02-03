المصلي تعترف: مراكز إيواء المسنين سيئة وغير مناسبة

أقرت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بكون وضعية عدد من المراكز للرعاية المسنين في وضعية تشرد، سيئة وغير مناسبة.

وأوضحت جميلة المصلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتوفر على جرد كامل بوضعية مراكز إيواء المسنين، والتي يبلغ عددها 64 مركزا.

وأضافت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أنه ليس جميع مراكز رعاية المسنين في وضعية سيئة، لكن هناك تفاوت بين مركز وآخر.

وأشارت المصلي إلى أن هناك 4 ملايين مسن بالمغرب، ولازال العدد في تزايد مستمر بسبب التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب.

وقالت الوزيرة إن المسنين في بلادنا ليسوا على وضع واحد، إذ هناك مسنين في وضعية مادية مرتاحة، وهناك البعض الآخر يعاني من صعوبات.