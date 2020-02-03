جماهير سرقسطة الإسباني تختار نجم الرجاء السابق كأفضل لاعب في مباراة قاديس

اختار قراء صحيفة “سبورت آراغون” وأنصار فريق ريال سرقسطة الإسباني جواد الياميق، المدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي، كأفضل لاعب خلال مباراة قاديس، لحساب منافسات بطولة الدرجة الثانية للجارة الشمالية للمغرب.
وشارك الياميق رسميا في مباراة قاديس بعدما خاض فقط 4 حصص تدريبية عقب التعاقد معه حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، قادما من فريق جنوة الإيطالي.
وكان الياميق وراء تمريرة الهدف الأول لفريقه، كما كانت تدخلاته موفقة خلال جل فترات المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
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