نجم المغربية نورا فتحي يسطع في بوليوود مع فيلم “ستريت دانسر 3”

سطع نجم الفنانة المغربية، نورا فتحي، من جديد في الهند، بعد صدور فيلمها السينمائي “ستريت دانسر3″، أخيرا، وإقبال الجمهور عليه بشكل كبير .

وتميزت نورا في أداء دورها في الفيلم كونه متعلقا بميدان احترافها “الرقص”، وحرصت على أن يعرض الفيلم في القاعات السينمائية المغربية كذلك، وهو ما يتم، حاليا.

وحصدت الأغنية الترويجية للفيلم، التي تؤديها نورا فتحي، ما يفوق 100 مليون مشاهدة على يوتوب، وهو مؤشر على إقبال الجمهور على الفيلم.

وتلعب فتحي بطولة الفيلم، إلى جانب كل من نجوم بوليود، فارون داوان، وشرادها كابور، وبرابهو ديفا.