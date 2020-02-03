أبناء اللد يحقق فوزا هاما على مـ. بيتح تيكفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد فوزا هاما على ضيفه مكابي بيتح تيكفا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن ختام أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب يوفال حاليبا في الدقيقة 27، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 عاد اللاعب ذاته لحسم المباراة بهدف ثان.
وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الاثنين القادم.
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