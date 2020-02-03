القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا على هبوعيل رمات هشارون بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد رمات هشارون، وسط حضور المئات من المشجعين.
وافتتح الفريق الفحماوي باب التسجيل بهدف أحرزه اللاعب أور حسيديم في الدقيقة 19، ثم في الدقيقة 21 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل، وفي الدقيقة 29 أضاف اللاعب يونس جبارين الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم، ثم في الدقيقة 39 حسم اللاعب محمد كليبات المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق الفحماوي.
وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الاثنين القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر هـ. أم الفحم يفوز خارجيا على هـ. رمات هشارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.