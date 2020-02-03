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كتيبة خفر السواحل بسقطرى تؤيد الانتقالي الجنوبي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت، الاثنين، كتيبة خفر السواحل بجزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن، تأييد القوات الجنوبية والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

وجاء الإعلان، بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بجزيرة سقطرى يحيى مبارك سعيد.

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وأبدى الجنود والصف والضباط في كتيبة خفر السواحل، التي يقودها العقيد محمد أحمد علي، تأييد المقاومة الجنوبية، مؤكدين الثباث في حراسة سواحل الجزيرة.

 

من جانبه أكد رئيس القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي، على ضرورة التكاتف في حماية سواحل الجزيرة، وتحقيق السلم الاجتماعي.الخفافيش.

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