مجلس الأمن يجتمع مع كوشنر لبحث صفقة القرن الأمريكية

الإثنين 3 فبراير 2020

طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميس لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، كما قالت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين.



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وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس، بحسب المصادر.

ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 فبراير (شباط)، ليؤكد امام لأمم المتحدة معارضته للخطة الأمريكية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي.