اليمن..باعبده يتفقد دورة فن الرسم على الجدران والقماش والزجاج بالمهرة

الإثنين 3 فبراير 2020

تفقد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت، عبدالله عوض باعبده، القاعة الخاصة بدورة فن الرسم على الجدران والقماش والزجاج، وقف على المهارات والمعارف التي يتلقاها المتدربين خلال الدورة..بناءً على توجيهات مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد علي سعيد الزويدي.



وأشاد، باعبده، بأداء المشاركين في الدورة وإبدعاتهم المختلفة في الرسم والكتابة على الزجاج والقماش.. مقدماً شكره للمدربين والقائمين على الدورة على الجهود التي يبذلونها.. متمنياً النجاح والتوفيق للمشاركين في اكتساب مهارات جديدة وتطوير ذواتهم وملكاتهم الخاصة.

وثمن باعبده الجهود المبذولة من القائمين على دورتي فن الرسم على الجدران والقماش والزجاج والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج.. معتبرها أحد المناحي الإبداعية التي يجب إن يتلقاها النشء والشباب.

ومن جهته، مدرب الدورة الأستاذ أكرم باقحيزل، قدم شرحاً وافيا عن طرئق الرسم على الجدران والقماش والزجاج، موضحاً بأن المتدربين ابدعوا في جانب الرسم على الزجاج والقماش، وتبقت مهارة الرسم على الجدران ستدرس وفق ماهو مخطط لها في جدول الدورة.

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وقال، باقحيزل : "تعاون المتدربين ورغبتهم الجامحة لعبت دور في إنجاح الدورة.. شاكراً السلطة المحلية بالمديرية والأستاذة خديجة باكريت، الوكيل المساعد لشؤون المرأة بالمحافظة، على إشرافهم ومتابعتهم وتواصلهم الدائم، وكذلك الأستاذة أوسان باعباد وسهام العامري على متابعتهم اليومية وتذليل الكثير من الصعاب وتوفير كل مايلزم، وأيضا الشكر موصول لإدارة مدرسة أروى للتعليم الأساسي والثانوي للبنات.

ومن جهتها الأستاذة أوسان باعباد، مدير إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت، شكرت السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة راعي الدورتين، وللإستاذة خديجة باكريت، على متابعتها وأفتتاحها للدورتين وحرصها الشديد لإنجاح الدورتين، وكما شكرت السلطة المحلية بالمديرية، ومكتب التربية والتعليم بالمديرية، وإدارة ثانوية أروى.

وقالت أوسان إن زيارة الأستاذ باعبده دلالة على حرص السلطة المحلية بالمديرية لأنجاح الدورة وتذليل الصعاب٠

رافق باعبده في الزيارة التفقدية، الأستاذ طاهر عبداللاه بن عويض لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي بالمديرية، والأستاذ عبدالله محمد بروك مدير مكتب الخدمة المدنية بالمديرية، والأستاذ مبروك جمعان الكثيري مدير مكتب الآثار والمتاحف، والأستاذ محمد أحمد ربيع مدير إدارة محو الأمية بالمديرية، والشيخ محمد علي مسمار.