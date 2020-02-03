الاحتجاجات تحتدم في العراق.. ومقتل 556 متظاهرا منذ اندلاعها

بغداد ـ وكالات: احتدمت الاحتجاجات في العراق أمس، حيث أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء من أتباع رجل الدين مقتدى الصدر في ساحة التظاهر وسط مدينة الحلة. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن متظاهرا فارق الحياة أمس متأثرا بإصابات خطرة لحقت به في اشتباكات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء من اتباع الصدر في ساحة التظاهر قرب مبنى مجلس محافظة بابل. وبحسب شهود ، اندلعت مصادمات امس بعد توافد مئات المتظاهرين من المدارس والجامعات ونقابة المعلمين على ساحة التظاهر، وحاول اصحاب القبعات الزرقاء منعهم من الدخول إلى الساحة وجرت اشتباكات بالأيدي. وأوضح الشهود أن ساحة التظاهر تحولت إلى فوضى عارمة وسط هتافات وشعارات تندد بتدخل اتباع الصدر لفض المظاهرات الاحتجاجية التي تقودها فئات المجتمع منذ أربعة اشهر بشكل مستمر ودون انقطاع للمطالبة باجراء إصلاحات في العملية السياسية . وقد أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية مقتل 556 متظاهرا وإصابة 23546 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات في أنحاء العراق في اكتوبر الماضي، وحتى نهاية يناير الماضي. وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحفي امس إن عدد ضحايا المظاهرات وصل إلى 556 قتيلا، بينهم 17 من منتسبي الأمن ، مشيرا إلى إصابة 23546، بينهم 3519 من الأمن. وأشار البياتي إلى اعتقال 2713 متظاهرا، بقي منهم 328 قيد الاحتجاز، وقال:” عدد المخطوفين بلغ 72 أطلق سراح 22 منهم”. كما لفت إلى أن حالات الاغتيال بلغت 49 حالة، توفي منها 22 وأصيب 13، وباءت 14 محاولة بالفشل، موضحا أن إجمالي الأضرار، عامة وخاصة، بلغ 418.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.