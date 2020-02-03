صفاء راشد يتوج ببطولة الفجر ويتأهل لاولمبياد طوكيو

رياضة 2020-02-03 | 21:35 0 مشاهدة نجح لاعب المنتخب الوطني ونادي امانة بغداد، صفاء راشد، في حصد لقب بطولة الفجر الدولية والمقامة منافساتها في ايران. واستطاع راشد بفوزه اليوم، بالتأهل الى اولمبياد طوكيو 2020. وكتب راشد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الحمد الله الفوز المركز الاول بطولة الفجر الموهلة الى اولمبياد طوكيو 2020، اهدي الفوز الشعب العراقي".



البطولة اقيمت في مدينة رشت الايرانية للفترة من 1-5 شباط الحالي. البطولة اقيمت في مدينة رشت الايرانية للفترة من 1-5 شباط الحالي. المحرر: محمد خليل

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