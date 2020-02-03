محافظ النجف يعلن اتفاقه مع قيادات التيار الصدري على انسحاب اصحاب القبعات الزرق

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، عن اتفاقه مع قيادات التيار الصدري على انسحاب اصحاب القبعات الزرق من الشوارع، فيما اشار الى ان عملهم سيكون الإسناد لحفظ الامن والنظام للمدارس ودوائر الدولة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم الاتفاق قبل قليل مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من الشوارع على ان يكون عملها الإسناد لحفظ الامن والنظام للمدارس ودوائر الدولة ومنع اي عملية تخريب للنظام العام والمصالح العامة والخاصة وباشراف القوات الامنية في المحافظة".

واضاف "وجهنا وخولنا ضباط ومنتسبي قيادة شرطة النجف الأشرف بعدم السماح لأي شخص بقطع الطرق والشوارع العامة كونها ملك الجميع والزائرين"، مجددا الدعوة "للمتظاهرين الى ان تكون مظاهراتهم وفعالياتهم داخل المنطقة المخصصة للتظاهر(ساحة الصدرين) فقط وهي مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية وتمنع اي عملية تعرض لهم كما كنا مؤمنيّن لها في الفترة السابقة وهذا واضح لديهم".

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وطالب الياسري بـ"تجنب حمل السلاح بكافة انواعه احتراما لمدينة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب علي عليه السلام"، مشددا على "ضرورة التعاون لتكون المحافظة عنواناً للسلم و السلام".

وخاطب الشباب المتظاهر بالقول "انتم قادة المستقبل تحملتم مسؤولية كبيرة لاصلاح الوطن واصلاح واقع الشعب العراقي ورفض كل مظاهر الفساد واملنا بكم ان تكونوا على قدر المسؤولية تجاه قضيتكم وتجاه مدينتكم"، مقدما الشكر الى "وجهاء العشائر في المحافظة ومسؤولي التنسيقيات للمظاهرات والنشطاء والاعلاميين الذين حرصوا ويحرصون على اطفاء نار الفتن ووأد المؤامرات وحفظ امن مدينتهم".