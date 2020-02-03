مقتل مدني بهجوم مسلح شمال بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، اليوم، تجاه مدني في قضاء الحسينية شمال بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

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واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى انه "تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.