بالفيديو..محتجو بابل: تكليف علاوي سيحفظ امتيازات الطبقة السياسية

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في بابل اليوم بسبب تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة المؤقتة،المتظاهرون في المحافظة اعربوا عن رفضهم لهذه الخطوة التي وصفها بأنها تمثل العودة لمربع المحاصصة الحزبية التي اذا ما استمر العمل بها ستبقي العراق على ماه وعليه. المتظاهرون اكدوا أن ترشيح علاوي بهذه الكيفية أثبت أن ثمة مفاوضات كانت تجري تحت الطاولة لاختياره كونه يساعد على حفظ امتيازات الطبقة السياسية مؤكدين أنهم مستمرون باحتجاجاتهم والذهاب باتجاه التصعيد بطريقة الاحتجاج.

ويؤكد المتظاهرون في المحافظة آلية اختيار محمد علاوي وما رافقها من اتفاقات بين بعض الأطراف السياسية توكد أن أوضاع العراق ستبقى كما هي دون تغيير.

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