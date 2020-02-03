الملك سلمان والرئيس الروسي يناقشان ضمان استقرار سوق النفط العالمي

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، "تمت مناقشة واسعة للوضع الحالي في سوق الهيدروكربونات العالمي، فيما أكد الطرفان على الاستعداد لمواصلة تنسيق الجهود في صيغة "أوبك+" حول ضمان استقرار سوق النفط العالمي".ويذكر أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب السعودي.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة الماضي، إنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس "كورونا المستجد" في الصين، وذلك في إشارة إلى أن "أوبك+" تستطيع الاستجابة حال وجود عواقب كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.