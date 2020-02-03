الملك سلمان والرئيس الروسي يناقشان ضمان استقرار سوق النفط العالمي

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ناقشا خلال حديث هاتفي الوضع الحالي في سوق الهيدروكربونات العالمي.
ويذكر أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب السعودي.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة الماضي، إنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس "كورونا المستجد" في الصين، وذلك في إشارة إلى أن "أوبك+" تستطيع الاستجابة حال وجود عواقب كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.
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