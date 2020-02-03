محامو ترامب يطالبون بتبرئته أمام "الشيوخ"

طالب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، بتبرئته من الاتهامين اللذين وجههما إليه من مجلس النواب، بعرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني، أمام الأعضاء الـ100 في مجلس الشيوخ، الذي سيقرر الأربعاء المقبل مصير ترامب، إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ"، معتبراً أن قرار عزله في مجلس النواب "منحاز تماماً وسياسي"، ومؤكداً ثقته بالمجلس.

وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه، كونه لا يملك إلا 47 صوتاً في المجلس.

وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

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ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.





ورد محامو ترامب أن الفساد في أوكرانيا كان يثير قلقه، ومن حقه "أن يطرح أسئلة" عن جو بايدن والأعمال التي يقوم بها نجله هانتر في هذا البلد.

وأكدوا أنه ليس ما يبرر عزله حتى لو ثبتت الاتهامات بحقه، مطالبين أعضاء مجلس الشيوخ بـ"ترك القرار للناخبين".

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.