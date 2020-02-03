سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 3 فبراير 2020

واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في تعاملات السوق غير الرسمي وسط ارتفاع الطلب.

وقالت وسائل إعلام سودانية: شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية صعودا جديدا أمام الجنيه السوداني مع ارتفاع المضاربات من قِبل تجار.

وقال متعاملون: بلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي 99 جنيها، كما زاد لدى البنوك ليبلغ 49.10 جنيه مقابل 49.34 جنيه للبيع.

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وتسعى الحكومة السودانية للسيطرة على سعر الدولار، الذي يشهد صعودا متتاليا.

وكشف مسؤول سوداني، السبت، عن مشاورات تجريها بلاده مع صندوق النقد الدولي لمدها بفريق لإعادة هيكلة البنك المركزي في الخرطوم.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت سابق، إن بلاده ليست لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد "خلل هيكلي".

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 54.41 جنيه للشراء مقابل 54.68 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 64.63 جنيه للشراء مقابل 64.96 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13 جنيها للشراء مقابل 13.15 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 13.36 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 160.51جنيه للشراء و161.31 جنيه للبيع.